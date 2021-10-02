بعد تصدره..متى كان اخر دوري للاتحاد جدة في الدوري السعودي؟

انفرد أخيرًا اتحاد جدة تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مطلع شهر اكتوبر 2021، بعد مرور 7 جولات، برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه على المركز الأول “ضمك”.

ويتفوق اتحاد جدة على حامل لقب الدوري السعودي “الهلال” بـ 4 نقاط، لكن للزعيم مباراة مؤجلة أمام الفيحاء، إذا انتصر فيها سيدخل في منافسة مفتوحة مع الاتحاد الذي يبدو أقوى وأكثر جاهزية واستقرارًا في المستوى من جميع منافسيه حتى الآن.

وقاد النجم المصري “أحمد حجازي” فريق النمور لأكثر من انتصار هذا الموسم، لعل أبرزهم بهدفين دون رد في الديربي أمام الاهلي يوم الجمعة، الأول من أكتوبر، بتسجيل هدف رأسي رائع، لتبدأ بعدها أحلام وآمال وطموحات جماهير اتحاد جدة في المنافسة على اللقب الغائب منذ 12 عامًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يتمكن الفريق من استعادة أمجاد الماضي القريب؟

متى كان اخر دوري للاتحاد جدة في الدوري السعودي؟

يرجع اخر دوري للاتحاد إلى موسم 2009/2008، عندما جمع الفريق 55 نقطة من 17 انتصار و4 تعادلات، وخسارة يتيمة مُني بها في لقاء الإياب أمام أهلي جدة.

وفشل اتحاد جدة في الاحتفاظ بلقبه في الموسم التالي 2010/2009، مكتفيًا باحتلال المركز الثاني خلف الهلال المتصدر، بعدما جمع 45 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الأول، ومتقدمًا على النصر الثالث بفارق نقطتين فقط، وذلك بسبب تعرضه لخمس خسائر.

وفي المواسم التالية، احتل الاتحاد المركز الثاني بموسم 2011/2010، والمركز الخامس بموسم 2012/2011، والمركز السابع بموسمي 2013/2012 و2014/2013.

وحاول الاتحاد العودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي في موسم 2015/2014، إلا أن النصر والاهلي والهلال كانوا أكثر قوة منه، لينتهي به المطاف في المركز الرابع برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن المركز الأول.

وتطور أداء الاتحاد أكثر في الموسم التالي 2016/2015 بفضل تحقيقه لـ 5 انتصارات متتالية بالفترة من 20 ديسمبر 2015 إلى 13 فبراير 2016، لكن افراطه في الاهتمام بدوري ابطال اسيا أسقطه في تعادلين وخسارتين في أربع جولات متتالية ليبتعد عن مضمار المنافسة ويجد نفسه في المركز الثالث بنهاية الموسم.

انتكاسة..اتحاد جدة والهبوط

في موسم 2018/2017 انتكس اتحاد جدة بشدة في منافسات الدوري السعودي ونافس بوضوح على البقاء أمام أندية الباطن والقادسية والرائد، لينجو في الردهات الأخيرة باحتلال المركز 9 برصيد 33 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

وتواصلت أزمات الاتحاد في دوري المحترفين موسم 2019/2018 باحتلاله للمركز العاشر برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب تفريطه في العديد من نجومه.

وتعثر الفريق للموسم الثالث على التوالي في النتائج السلبية، ليجد نفسه في المركز ال11 بنهاية موسم 2020/2019 برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن الفيحاء أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.

في موسم 2021/2020 قرر الاتحاد مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وضع حد للانكسارات المحلية ليُنهي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المرتبة الثالثة برصيد 56 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن البطل «الهلال».

وقررت إدارة اتحاد جدة في مطلع موسم 2022/2021 التضحية بالمدرب فابيو كاريلي عقب خسارة الفريق لنهائي كأس البطولة العربية للأندية أمام الرجاء المغربي، وتعيين المدرب الروماني كوزمين كونترا الذي تعاظمت معه أحلام وطموحات الفريق من المنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا لفريق راغب في التتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 2009.

كم عدد بطولات الاتحاد في الدوري السعودي؟

تُوج نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه عام 1982، وظل دون أي تتويج بعدها لأكثر من 15 عامًا، حتى احتفل بثاني ألقابه عام 1997 بسبب السيطرة الكبيرة لناديي الهلال والنصر.

وهيمن اتحاد جدة على بطولة الدوري السعودي في مطلع الألفية الجديدة بفوزه بلقب المسابقة أعوام 1999 و2000 و2001 و2003، وسجل في نفس الفترة مشاركتين متميزيتن في بطولة كأس العالم للأندية.

وفي جُعبة اتحاد جدة 8 ألقاب للدوري السعودي كان آخرهم عامي 2007 و2009، ومنذ ذلك الحين لم يستطع التتويج باللقب، لكنه استطاع حصد ألقاب أخرى.

ما هي آخر بطولة حققها اتحاد جدة؟

ترجع آخر بطولة تُوج بها نادي اتحاد جدة إلى تاريخ 12 مايو 2018، حين هزم الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة 3/1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وكان مدرب الاتحاد آنذاك “خوسيه لويس سييرا” وسجل اهداف المباراة عبد الرحمن الغامدي وربيع سفياني وعبد العزيز العرياني في الدقائق 45 و100 و116، مقابل هدف للفيصلي سجله سعيد الربيعي في الدقيقة 92 ما أدى إلى تمديد المباراة لأشواط إضافية.

ويفتخر عشاق الاتحاد بأن فريقهم صاحب آخر نسخة من نسخ بطولة كأس ولي العهد السعودي في عام 2017، عندما هزم النصر بالمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بهدف دون رد سجله المصري محمود كهربا في أول ربع ساعة.