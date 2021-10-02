تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد..كومان يلعب ورقة لاماسيا

تعرف على تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد في قمة مباريات الجولة 8 من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتعتبر مباراة اليوم أمام فريق دييجو سيميوني بمثابة الفرصة الأخيرة للهولندي رونالد كومان مع فريق برشلونة، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

يعتمد كومان على شباب لاماسيا أمام أتلتيكو مدريد، ويبدأ المدير الفني الهولندي مباراة اليوم بمارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سيرجينو ديست، ورونالد أروجو، و جيرارد بيكيه، وأوسكار منجويزا.

وفي وسط الميدان، سيدفع كومان بالشاب نيكولاس جونزاليس منذ البداية بدلاً من بيدري الذي تعرض لإصابة جديدة، ومعه الثنائي سيرخيو بوسكيتس، وفرانكي دي يونج.

وفي المقدمة، سيشارك البرازيلي فيليب كوتينيو منذ البداية في مباراة اليوم، رفقة الثنائي خافي، وممفيس ديباي.

بالنسبة لغيابات البلوجرانا في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد، يستمر غياب الثلاثي سيرخيو أجويرو و عثمان ديمبيلي، و مارتن برايثوايت عن برشلونة، وأضيف إليهم بيدري خلال مباراة بنفيكا البرتغالي الماضية.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أروجو، جيرارد بيكيه، أوسكار منجويزا.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس، سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج

خط الهجوم: فيليب كوتينيو، خافي، ممفيس ديباي