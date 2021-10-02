جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7 «الطائي ينتفض»

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة 7، بفوز الطائي امام مضيفه التعاون.

حقق الطائي فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين عقب تغلبه على التعاون بهدفين مقابل هدف، في ختام الجولة السابعة من المسابقة، اليوم السبت 2 أكتوبر 2021.

بهذا الفوز رفع الطائي رصيده الى النقطة السابعة وتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي الى المركز الحادي عشر، بينما تكبد التعاون الخسارة الثالثة له هذا الموسم وتزيل الترتيب بثلاث نقاط.

كان الاتحاد قد أعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ان حسم ديربي جدة لصالحه أمس الجمعة بفوز ثمين على الاهلي بهدفين دون مقابل.

ويحتل مركز وصافة الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة فريق ضمك بعدما حقق فوزاً ثميناً امام مضيفه الرائد بثنائية نظيفة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة التي جمعتهم علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة يوم الخميس الماضي.

ولصالح نفس الجولة وقع نادي الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام مستضيفه الحزم بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الحزم يوم الخميس الماضي، ليبتعد حامل اللقب عن المتصدر الاتحاد بفارق 4 نقاط كاملة، وللزعيم مباراة مؤجلة.

وشهدت مباريات يوم أمس في الدوري السعودي في الجولة السابعة مواجهتين قبل ديربي جدة، حيث ألتقى الشباب مع الفيحاء، وتمكن الليث الأبيض من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد، بينما وقع الفيصلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) مع الباطن.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين يوم 16 أكتوبر 2021 بأربع مواجهات، على ان تختتم الجولة الثامنة يوم 17 أكتوبر بأربع موجهات لعل أبرزها لقاء ضمك والاتحاد والهلال مع النصر.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 7

1- الاتحاد – 16 نقطة – لعب 7

2- ضمك – 14 نقطة – لعب 7

3- النصر – 12 نقطة – لعب 6

4- الهلال – 12 نقطة – لعب 6

5- الرائد – 11 نقطة – لعب 7

6- الفيحاء – 10 نقاط – لعب 6

7- الفتح – 9 نقاط – لعب 7

8- الشباب – 9 نقاط – لعب 7

9- الحزم – 9 نقاط – لعب 7

10- الفيصلي – 9 نقاط – لعب 7

11- الطائي – 7 نقاط – لعب 7

12- الاتفاق – 7 نقاط – لعب 7

13- الباطن – 6 نقاط – لعب 7

14- الاهلي – 5 نقاط – لعب 7

15- أبها – 4 نقاط – لعب 7

16- التعاون – 3 نقاط – لعب 7