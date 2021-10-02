تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة يوم غد أمام رين.. فرصة مواتية للمداورة

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة يوم غد أمام رين، ضمن مباريات الجولة 9 من الليج 1، والمقرر إقامتها على ملعب نادي رين بداية من الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

سيعود باريس سان جيرمان إلى مباريات الدوري الفرنسي في نهاية هذا الأسبوع بهدف تحقيق فوزه التاسع على التوالي ومواصلة تمهيد الطريق نحو اللقب المحلي.

ويدخل فريق ماوريسيو بوكيتينو مباراة يوم غد بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وسط الأسبوع بهدفين نظيفين.

وتبدو الفرصة مواتية للارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لإجراء بعض التغييرات في الفريق، رغم صعوبة إجلاس الثلاثي ليونيل ميسي، مبابي ونيمار.

وسيبدأ كيلور نافاس في حراسة المرمى بدلًا من جيانلويجي دوناروما، كما يمكن إراحة أندير هيريرا و الزج بلياندرو باريديس من البداية.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة يوم غد أمام رين

حراسة المرمى: كايلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز

خط الوسط: ماركو فيراتي، لياندرو باريديس، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: ليونيل ميسي، مبابي، نيمار جونيور