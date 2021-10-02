تعرف على تاريخ مواجهات منتخب تونس و موريتانيا قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، يوم الخميس 7 أكتوبر بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتواجد المنتخب التونسي و شقيقه الموريتاني ضمن المجموعة الثانية من المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، بجانب منتخبي غينيا الإستوائية و زامبيا.

وافتتح نسور قرطاج منافسات المجموعة الثانية بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الأولى، قبل أن يعود بفوز ثمين من زامبيا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

أما منتخب موريتانيا فقد خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نظيره الزامبي بهدفين لهدف، قبل أن يعود ويخسر أمام منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط جمعها من مبارتين، ويأتي بعدها منتخبي غينيا الإستوائية و زامبيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يقبع المنتخب الموريتاني في المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط.

تاريخ مواجهات تونس وموريتانيا قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

إلتقى منتخب تونس تاريخياً مع شقيقه الموريتاني في 8 مناسبات، منها 4 مباريات في تصفيات كأس العالم.

وغاب الفوز عن منتخب موريتانيا في مواجهاته أمام نظيره التونسي، حيث حقق نسور قرطاج الفوز في 6 مباريات سابقة، فيما انتهت مبارتين بالتعادل السلبي.

وكانت أول مباراة بين المنتخبين الشقيقين يوم 4 أغسطس 1985، ضمن فعاليات البطولة العربية في نسختها السادسة، وانتهت بفوز تونس برباعية نظيفة.

وعاد المنتخبان ليتقابلا ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، وانتهت المباراة الأولى بفوز تونس 1/2 خارج أرضه، و 0/3 في تونس.

وجمعت مباراة واحدة بين تونس وموريتانيا في كأس الأمم الافريقية، وكانت في بطولة العام 2019 المنظمة في مصر، وانتهت بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.

وبخصوص آخر مباراة جمعت المنتخبين، تقابل منتخب تونس و نظيره الموريتاني في رادس بالملعب الأولمبي حمادي العقربي يوم 6 سبتمبر 2019 ودياً، وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف نظيف.