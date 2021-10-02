شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكشف عن موعد انطلاق وانتهاء الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري يوم 25 أكتوبر موعدا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز وانتهائه يوم 30 أغسطس 2022،بنظامه الطبيعي المتضمن 34 أسبوع.

وافقت رابطة دوري المحترفين المصريين برئاسة أحمد دياب على إقامة الدوري الممتاز بشكله الطبيعي من دورين على أن ينطلق يوم 25 أكتوبر.

وعقدت رابطة الأندية، اجتماعا مهما اليوم بمقرها الجديد، لحسم شكل الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري بعد عرض أكثر من تصور على الأندية خلال الأيام الماضية.

ويضم المكتب التنفيذى لرابطة الأندية أحمد دياب رئيسا للرابطة، وعماد متعب نائبا، وفى العضوية كل من عامر حسين واللواء ثروت سويلم واللواء صفى الدين بسيونى وشريف صالح وخالد رفعت