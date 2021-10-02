شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستأنف تدريباته بـ 18لاعبا استعدادا لمباراتي ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف منتخب مصر الاول لكرة القدم تدريباته اليوم السبت تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش باستاد برج العرب بالاسكندرية استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

شهد مران المتتخب تواجد 18 لاعبا من المحليين علي رأسهم احمد فتحي لاعب بيراميدز الذي انضم موخرا، على أن يصل المحترفين بداية من غد الأحد.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي و أحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح و عبد الله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

استبعد البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب، الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحي، وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى :علي جبر و أحمد توفيق و كريم حافظ وسام مرسي و محمد مجدي أفشة ومهند لاشين و مصطفى فتحي و أحمد سمير و محمد شريف و أحمد ياسر ريان.

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيا مصغرًا يوم الاثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي ، وذلك قبل مران الفريق ، يتحدث فيه عن استعدادات الفريق للقائي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم واسباب استبعاد اللاعبين العشرة من المعسكر.

كما اتفق كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الجهاز المعاون علي غلق شارة قيادة المنتخب بعد انضمام أحمد فتحي والتأكيد علي منحها لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي .