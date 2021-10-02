شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 2 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 2 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، غلق باب الترشح على انتخابات نادى الزمالك فى اليوم الأول، و الشباب والرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

غلق باب الترشح على انتخابات نادى الزمالك فى اليوم الأول

أغلق مسئولو نادى الزمالك، باب الترشح أمام تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات النادى المقبلة بشكل رسمى، وذلك بعد نهاية اليوم الأول، السبت، حيث بدأ النادى فى استقبال أوراق المرشحين على انتخابات قلعة ميت عقبة المقبلة، بداية من اليوم السبت، والمقرر استمرارها لمدة 7 أيام متتالية.

الشباب والرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية بتاريخ الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري، وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

حسام المندوه رئيسًا لبعثة الزمالك فى كينيا

تولي الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي ستتجه إلى كينيا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

كارتيرون يبحث ودية الزمالك الثانية قبل مواجهة توسكر

أكد منتصر الرملاوي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أخيرة يوم 8 أكتوبر الجاري استعدادًا للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له في كينيا.

حمادة عبد البارى رئيسا لبعثة يد الزمالك فى كأس العالم للأندية بالسعودية

كشف حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تكليفه من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة النادى برئاسة بعثة الفريق فى كأس العالم للأندية السوبر جلوب بالسعودية .

بعثة يد الزمالك تجرى مسحة طبية استعدادا لكأس العالم للأندية بالسعودية

أجرت منذ قليل بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا استعدادا للسفر إلى السعودية الإثنين المقبل لخوض منافسات كأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

الزمالك يعلن شروط الترشح لانتخابات مجلس الإدارة عن الدورة 2021 / 2025

بدأت إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.