شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور: خناقة السلة نرفزة ملعب والموضوع انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الليثى، مدير النشاط الرياضى بنادى الزهور، أن الأزمة التى نشبت بين لاعبات فريق السلة تحت 16 سنة ولاعبات سبورتنج خلال الودية التى جمعت الفريقين خلال الساعات الماضية مجرد أزمة عابرة وانتهت.

وقال الليثى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأزمة سببها تعدى لاعبة سبورتنج على لاعبة الزهور فوقها اللاعبة أرضا، وهو ما أثار قلق والدتها.

واختتم الليثى أن الموضوع انتهى، وكان مجرد نرفزة ملعب قد تحدث فى أى مباراة.