شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور: خناقة السلة نرفزة ملعب والموضوع انتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الليثى، مدير النشاط الرياضى بنادى الزهور، أن الأزمة التى نشبت بين لاعبات فريق السلة تحت 16 سنة ولاعبات سبورتنج خلال الودية التى جمعت الفريقين خلال الساعات الماضية مجرد أزمة عابرة وانتهت.
وقال الليثى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الأزمة سببها تعدى لاعبة سبورتنج على لاعبة الزهور فوقها اللاعبة أرضا، وهو ما أثار قلق والدتها.
واختتم الليثى أن الموضوع انتهى، وكان مجرد نرفزة ملعب قد تحدث فى أى مباراة.
وشهد نادى سبورتنج خلال الساعات الماضية أزمة بين فريق كرة السلة بنات 16 سنة مع نظيره الزهور خلال المبارة الودية التى جمعت الفريقين استعدادا للمسابقات بالموسم الجديد.
وكشف مصدر بنادى سبورتنج أن سبب الأزمة يرجع إلى أنه قبل انتهاء المباراة بدقائق قامت إحدى لاعبات الزهور بالتعدى بالضرب على لاعبة سبورتنج، ولكن دون تدخل من حكم اللقاء.
وأضاف المصدر أن لاعبات سبورتنج قمن برد الضرب إلى لاعبة الزهور فتدخل أولياء الأمور، ونزلوا إلى أرض الملعب ونشبت الأزمة.
وأشار إلى أن نادى سبورتنج ينتظر تقرير إدارى فريق السلة، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار.