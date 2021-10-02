شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المنيا وأسوان وتعادل بنى سويف فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالقسم الثانى التي تضم أندية الصعيد عن فوز المنيا خارج ملعبه على قنا بثلاثية نظيفة ليتصدر قمة الدورى مبكرا في الوقت الذى حقق فيه ملوي بقيادة محمد هريدي الفوز بهدفين مقابل هدف علي فريق الفيوم الذي يقوده رمضان رجب.

بدأ ملوي بالتسجيل عن طريق محمود شعبان تريكه وسرعان ما عاد الفيوم بهدف التعادل عن طريق محمد عبدالمعطي، وسجل لملوي محمد عبدالسميع الهدف الثاني، وتصدي عمرو الشناوي لركله جزاء من لاعب الفيوم أحمد علي صالح ليحافظ علي فوز فريقه في المباراة التي أقيمت بملعب ملوي، ويرفع ملوي رصيده ل3 نقاط مركز ثالث بينما يبقي الفيوم بدون نقاط.

وعلي استاد أسوان تفوق أسوان علي الضيوف سوهاج 2-1 في مباراة مثيرة بين الفريقين شهدت ندية وإثارة ليخطف أسوان ثلاث نقاط مركز رابع بينما يبقي سوهاج بدون نقاط ، كما تعادل بترول أسيوط مع الألومنيوم سلبيا ليحصد كل فريق نقطة من تلك المباراة.

ونجح مركز شباب طامية في خطف فوز هام في بداية مشواره بالبطولة بهدفين نظيفين أمام غريمه الإعلاميين ، وتفوق البداري خارج ملعبه بهدف وحيد علي تليفونات بني سويف في المباراة التي أقيمت بملعب الواسطي الجديد سجله الوافد الجديد حسام علي حسن من ركلة جزاء ليحصد البداري أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في المركز الخامس بينما يبقي التليفونات دون رصيد من النقاط.

وعلي استاد بني سويف حسم التعادل الإيجابي 2-2 موقعة بني سويف وكيما أسوان والتي شهدت طرد أسامة رجب مدافع كيما لحصوله علي الإنذار الثاني ، وتأجلت مباراة ديروط مع المدينة المنورة بسبب دواعي أمنية.