شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود من كينيا 17 أكتوبر بعد مواجهة توسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة قادمة من كينيا يوم 17 أكتوبر الجاري بعد خوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الفريق على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا لكينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب هناك استعدادا للقاء توسكر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة.

وكان كارتيرون حدد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر الجاري موعدًا للعودة إلى القاهرة، بعد قضاء فترة أجازة قصيرة فى فرنسا، حيث توجه المدير الفنى إلى مسقط رأسه بعد الانتهاء من مواجهة بيراميدز الودية.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام بيراميدز يوم الخميس الماضى، والتى انتهت بالتعادل السلبي، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريقان للمنافسات الرسمية المقبلة، وحصل فريق الزمالك على راحة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.