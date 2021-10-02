الامارات | تشيلسي يهزم 10 لاعبين من ساوثامبتون

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يهزم 10 لاعبين من ساوثامبتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات اليوم السبت بفوزه 3-1 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق تيمو فيرنر وبن تشيلويل عقب طرد لاعب من الفريق المنافس.

وأعاد توماس توخيل مدرب تشيلسي ترميم فريقه بعد خسارتين متتاليتين من مانشستر سيتي في الصراع على اللقب المحلي ومن يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ونال مكافأة بعد أن وضعه أحد الوجوه الجديدة، المدافع تريفور تشالوباه، في المقدمة.

وانقض تشالوباه برأسه على الكرة أمام القائم البعيد بعد تسع دقائق بعد أن لمس روبن لوفتوس-تشيك، في مشاركته الأساسية الأولى بالموسم، ركلة ركنية نفذها تشيلويل الذي خاض مباراته الأولى أيضا بالموسم.

وظن تشيلسي أنه ضاعف النتيجة مرتين قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغى هدفين لروميلو لوكاكو وفيرنر مما أغضب توخيل الذي حصل على انذار للاحتجاج.

وأدرك ساوثامبتون التعادل من ركلة جزاء نفذها جيمس وارد-براوس في الدقيقة 61 بعد مخالفة من تشيلويل ضد مدافع تشيلسي السابق تينو ليفرامنتو.

وانقلبت المباراة عقب حصول وارد-براوس على بطاقة حمراء مباشرة بعد 16 دقيقة لاحقة بسبب مخالفة ضد جورجينيو رصدها نظام حكم الفيديو المساعد لتنتقل السيطرة إلى تشيلسي.

وفي الدقيقة 84 هز فيرنر الشباك من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من القائد سيزار أزبليكويتا وبعد خمس دقائق أخرى عوض تشيلويل تسببه في ركلة الجزاء بتسجيل الهدف الثالث بعد فوضى أمام المرمى.

وبهذا الانتصار قفز تشيلسي إلى صدارة الترتيب قبل قمة الأحد بين ليفربول ومانشستر سيتي. وبقي ساوثامبتون، الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم، على حافة منطقة الهبوط.

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