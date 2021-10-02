الامارات | "ريال ورلد" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "بري دانيال ولدنشتاين" الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "ريال ورلد" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "بري دانيال ولدنشتاين" الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج مهر غودولفين "ريال ورلد" بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بطلاً في سباق "بري دانيال ولدنشتاين" المخصص لخيول الفئة الثانية "جروب 2" لمسافة 1600، الذي أقيم اليوم على مضمار "لونغشام" ضمن أشواط أولى أيام مهرجان قوس النصر "الآرك" الفرنسي العريق.

وواصل "ريال ورلد" سلسلة انتصاراته المتتالية للموسم الحالي، بإضافة الفوز الرابع، عقب ألقابه في كل من سباق "رويال هنت كب" يونيو الماضي على مضمار "أسكوت" البريطاني، و"بيت 365 ستيكس" في يوليو على مضمار "نيوبري"، واستكمل بالفوز في أغسطس من هذا العام في سباق "سترينسول سيتكس" لخيول الفئة الثالثة "جروب 3" الذي جرى على مضمار "يورك".

وعرف الفارس الخبير فرانكي ديتوري، كيفية قيادة "ريال ورلد" لتعويض الانطلاقة المتاخرة، واللحاق سريعاً بوكب خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان للمهر في الأمتار 300 الأخيرة، والانقضاض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و41 ثانية 72 جزء من الثانية، بفارق الرقبة عن بطل سباق "كوين إليزابيث الثانية ستيكس" الجواد "ذا ريفنات" المملوك لإسطبلات الاصايل الإماراتية في فرنسا، الذي قاده الفارس أوليفيه بيسلير لإنهاء السباق بالمركز الثاني، وحلت ثالثاً المهرة "نوفمبا" المملوكة لـ "جستوت براموهوف" بقيادة الفارس بلورزهان مورزاباييف.

وعلق مدرب غودولفين سعيد بن سرور على انتصار "ريال ورلد" بقوله في تصريحات صحافية: "تحسن أداء "ريال ورلد" هذا العام، وحقق فوزاً جيداً للغاية في "رويال آسكوت"، ومن ثم اتجه إلى الفوز في سباق ليستد، وأعقب بالتدرج نحو الانتصار في سباق للفئة الثالثة في يورك، واليوم بدد مخاوفنا حول قدرته في التعامل مع الأرضية اللينة التي لم يركض عليها من قبل ونجح في الفوز في سباق "بري دانيال ولدنشتاين" الفرنسي المخصص لخيول الفئة الثانية".

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