غلق باب الترشح على انتخابات الزمالك باليوم الأول.. والشباب والرياضة تخطرهم بالبطلان في خطاب رسمي

الشارقة - اميمة ياسر - أغلق مسئولو نادى الزمالك، باب الترشح أمام تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات النادى المقبلة بشكل رسمى، وذلك بعد نهاية اليوم الأول، السبت، حيث بدأ النادى فى استقبال أوراق المرشحين على انتخابات قلعة ميت عقبة المقبلة، بداية من اليوم السبت، والمقرر استمرارها لمدة 7 أيام متتالية.

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشح لتلقى طلبات المرشحين على انتخابات الزمالك المقبلة، تقدم المحامى عمر جلال هريدى، بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة ليكون أول المتقدمين، كما تقدم كل من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلى، عضو الجمعية العمومية بنادى الزمالك بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادى، وأحمد عفيفى مصطفى، بأوراق ترشحه على منصب عضوية نادى الزمالك فوق السن وعمرو عز مختار محمود عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب العضوية تحت السن.

وسيتم عقد الانتخابات الخاصة بنادى الزمالك يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر حسين لبيب، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادى الزمالك، فى إدارة شئون النادى الأبيض، حتى تسليم النادى إلى المجلس المنتخب الجديد الذى سيتم انتخابه خلال الشهر القادم فى اجتماع الجمعية العمومية، إلا أنه فى حال رغبة حسين لبيب فى الترشح فى الانتخابات المقبلة، سيتقدم باستقالته من منصبه وفى تلك الحالة، سيتولى إدارة شئون نادى الزمالك والإشراف على الانتخابات، لجنة ثلاثية مكونة من حسين السمرى المدير التنفيذى للنادى الأبيض، وطارق جبريل المدير المالى، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضى، على أن يتم إقامة انتخابات نادى الزمالك وفقًا للائحة الاسترشادية.



ووجهت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المُحدد لاجتماع الجمعية العمومية، بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسى للنادى المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذى سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى، النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى، الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.



كما أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية بتاريخ الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري، وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهه الإدارية بطلان اعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم اعادة الاعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك ، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.