شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينظم دورة ودية باسمه في مالي والمشاركة فيها بقمصان الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، والمتواجد حاليا في بلاده للانضمام إلى معسكر منتخب النسور، استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022، على تنظيم دورة ودية تحمل اسمه على هامش التواجد ببلاده.

وقام ديانج بتوزيع قمصان الأهلي الأساسية والاحتياطية على المشاركين في الدورة بخلاف تخصيص بعض الهدايا والجوائز المالية للفائزين في الدورة التي تحمل اسمه.

وتواجد أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، على رأس قائمة منتخب مالي، الذي يستعد لخوض مواجهتي منتخب كينيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك خلال فترة التوقف الدولية شهر أكتوبر الحالي.

ويستضيف منتخب مالي نظيره الكيني في السابع من أكتوبر، ثم يحل عليه ضيفا في العاشر من نفس الشهر، ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي رواندا وأوغندا.

ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بفارق نقطتين عن منتخبي كينيا وأوغندا.

ويتأهل متصدر المجموعات العشر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 إلى الدور الحاسم، حيث يلتقي كل منتخبين ذهابا وإيابا لتحديد الخمس منتخبات المتأهلة.

وجاءت قائمة منتخب مالي التي أعلنها المدرب محمد ماجاسوبا كالتالي:

حراسة المرمى: ديجو ديارا (يانج أفريكا) – بوسو إبراهيم مونكورو (مازيمبي) – محمد نياري (ستاد مالي) – إسماعيل ديارا دياوارا (مالمو).

خط الدفاع: هماري تراوري (رين) – فالايي ساكو (جيماريش) – ماساديو هيدارا (لينز) – تشارلز بيلوندا تراروي (نانت) – مامادو فوفانا (أميان) – بوباكر كيكي كوياتي (ميتز).

خط الوسط: سينو كوليبالي (ديجون) – موسى سيسوكو (ستاندرد لياج) – ديادي سماسيكو (هوفنهايم) – شيخ عمر ديكوري (لينز) – أمادو هيدارا (لايبزيج) – لاسانا كوليبيالي (ساليرنتانا) – محمد كامارا (سالزبورج) – أداما تراوري (هاتيا سبور) – أليو ديانج (الأهلي) – كوامي نجوسان رومينجي (تروا) – يفيس بيسوما (برايتون).

خط الهجوم: موسى دجنيبو (ساوثهامبتون) – موسى دومبيا (ريمس) – أداما تراوري (شيريف تيراسبول) – كيفين زوهي (فيزيلا) – إبراهيما كونيه (سارسبورج) – البلال توري (ريمس) – خليفة كوليبالي (نانت) – محمد دوكوري (نيمس).















