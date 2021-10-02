شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات يد الأهلى والزمالك على بنى سويف فى انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات يد الأهلى، على نظيره مركز شباب ششت الأنعام بنتيجة 38/1 فى إطار أولى جولات دورى العمومي للموسم المحلى 2021/2022.

بينما شهدت هذه الجولة فوز الزمالك على بنك يوسف بنتيجة 33/9.

فيما تقام الجولة السابعة بدورى محترفى الرجال يوم الخميس القادم بمواجهات بين كل من طلائع الجيش من البنك الأهلى وهليوليدو مع أكتوبر والطيران مع سبورتنج والزهور مع سموحة والحوار مع الأهلى وستاد المنصورة من المعادى وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والأولمبى مع الشمس.

فيما تم تأجيل لقاء الزمالك مع الجزيرة لمشاركة الأول فى كأس العالم للأندية بالسعودية.