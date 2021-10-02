شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تعود لملعب الإسكواش بعد 10 أشهر من إعلان الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة عالميًا لسيدات الإسكواش، إلى الملعب الزجاجى من جديد، بعد قرابة عام كامل من إعلان الاعتزال، حيث فضلت البطلة المصرية التفرغ لأسرتها، قبل أن تعود مجددًا إلى ممارسة اللعبة بعدما رزقت بابنتها فريدة.









ونشرت نور الطيب صورة عبر حسابها على إنستجرام خلال ممارستها للتدريبات من جديد، حيث ظهرت معها ابنتها فريدة والتى لم يتجاوز عمرها بضعة أشهر وعلقت نور الطيب "اسكواش اليوم الأول".

وأعلنت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس عبر موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اعتزالها للعبة مرجعة السبب إلى انتظارها لحدث سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول، وذلك خلال ديسمبر الماضى.

البطلة المصرية متزوجة من النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ويعتبر الثنائى من أشهر الأزواج فى اللعبة خاصة بعدما حصدا فى وقت سابق بطولة أمريكا المفتوحة وهى واحدة من أقوى البطولات فى اللعبة.