شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات ودية تجهز سموحة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، خوض 4 مباريات ودية مع أندية الدورى العام لتجهيز اللاعبين لبداية الموسم الكروى، علمًا بأن سموحة يتدرب علي فترتين يوميًا فى الإسكندرية.

ويوجه الفريق السكندري كلا من، البنك الأهلى 6 أكتوبر، والمصرى البورسعيدى 8 أكتوبر، والإسماعيلي 11 أكتوبر، وطلائع الجيش 13 أكتوبر

كما قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، استمرار خوض فريقه للتدريبات على فترتين يومياً خلال الفترة الحالية على ملعب النادى بالاسكندرية وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى، ويخوض لاعبو سموحه يومياً مرتين صباحاً ومساءاً، .

ويشهد المران تدريبات بدنية قوية وذلك للوصول إلى الوزن المثالى لبعض اللاعبين الذين لم يتدربوا منذ انتهاء الموسم الماضى.

واتفق المدير الفنى مع معاونيه على تأجيل حسم المباريات الودية التى سيخوضها خلال الفترة المقبلة انتظارا لإقامة قرعة الموسم الجديد لتحديد الفرق التى سواجهها فى بداية مشوار الدورى، حيث يرغب سامى فى خوض المباريات الودية بطريقة متدرجة للوصول إلى الفورمة المناسبة مع انطلاق الموسم الجديد.