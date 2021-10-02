شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين عن قرار اعتزاله: أديت مهمتي على أكمل وجه وعمري ما كنت بتاع مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صلاح أمين، مدرب سموحة حاليًا، كواليس اتخاذه لقرار الاعتزال، وكتب أمين عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: قرار الاعتزال، مشوار طويل جدًا وسنين لعب كتيرة جدًا، لبست تيشرتات أندية كتير وتشرفت باللعب تحت قيادة مدربين محترمين وزاملت لعيبة محترمة كتير، لكن أكيد مهما طال عُمر لاعب الكورة هيجي وقت ولازم يعتزل، هيجي وقت وهيبقي مسئول لكن مش جوة الملعب.

أضاف: الوقت ده جه دلوقتي، قررت أعتزل وحاسس إني أديت مهمتي كلاعب كرة قدم علي أكمل وجه، عمري ما كنت بتاع مشاكل ولا عمري أذيت لاعب، كنت دايمًا بحب الخير لزمايلي المهاجمين قبل المدافعين.

وواصل: عايز أشكر كل نادي تواجدت فيه وتشرفت باللعب فيه، عايز أشكر كل لاعب زاملته، عايز أشكر كل لاعب كان منافس ليا في الفرق الأخرى، عايز أشكر كل إعلامي اتكلم عليا سواء انتقدني أو مدحني، وطبعًا بشكر كل جماهير مصر إللي كانت خير دعم وسند وكنت بشوف مظاهر الحب في كلامهم ونظراتهم بالرغم من إني ملعبتش أهلي وزمالك.

واختتم: في النهاية تركت الملعب كلاعب ودلوقتي بقيت مدرب وإن شاء الله أقدر أعمل حاجة كويسة في اللي جاي.. ادعولي.



صلاح امين

صلاح أمين بدأ مسيرته الاحترافية فى عالم كرة القدم بموسم 2005-2006، ضمن صفوف فريق القناة، قبل أن ينتقل فى الموسم التالى إلى صفوف الإسماعيلى ولكنه لم يلعب معهم سوى مباراة وحيدة، لينتقل بعدها إلى صفوف الداخلية.

فى صيف 2008 انتقل صلاح أمين من صفوف الداخلية إلى طلائع الجيش، حيث بدأ مسيرة التألق بعدما أحرز 27 هدفًا فى 85 مباراة خاضها خلال فترة تواجده الأولى فى الفريق العسكري، قبل أن ينتقل إلى سموحة فى موسم 2014-2015، وخاض 22 مباراة بقميص الفريق السكندرى سجل خلالها 6 مباريات.

انتقل بعدها صلاح أمين إلى الانتاج الحربي، حيث لعب 62 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف طلائع الجيش ويخوض معهم 32 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف.

وشهدت تجربته مع النجوم توهج غير عادى بعدما نجح فى تسجيل 13 هدفاً مع فريقه ليحتل المركز الرابع فى صدارة هدافى الدورى العام، ومع المقاصة الموسم سجل صلاح أمين 4 أهداف .