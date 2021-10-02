شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اليوم السبت عدد من المرشحين قبل غلق باب تلقي طلبات الترشيح في اليوم الخامس بانتخابات اتحاد الطائرة المقرر لها 5 نوفمبر المقبل.

وتقدم اليوم ياسر قمر على الرئاسة وعايدة إسماعيل على العضوية.

فيما تقدم 17 مرشحًا بأوراق الترشح في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات الإتحاد المصري للكرة الطائرة ليصبح إجمالي المرشحين 19 علي المقاعد الآتية:

علي مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

علي مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

علي مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

علي مقعد العضوية

١- وائل قنديل

٢- تامر بيبرس

٣- أحمد الشموتي

٤- محمد فرج

٥- يوسف حسن

٦- حاتم شعلان

٧- منير عطيه

٨- شوكت صابر

٩- أحمد الشناوي

١٠- محمود الفقي

١١- عمرو طه

١٢- أيمن عبد الرحيم

١٣- خالد أبو المعاطي

١٤- عايدة إسماعيل