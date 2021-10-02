شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناصر يعلن اعتزال كرة القدم بعد إخلال الشرقية للدخان بالتعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائى، بعدما أخل نادى الشرقية للدخان بالتعاقد معه فى صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب قام بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق قبل أن يتم فسخ التعاقد.

وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "اليوم أعلن أصعب قرار في حياتي.. ولكن قرار صائب إن شاء الله.. بعد رحلتي مع معشوقتي كرة القدم وتشرفت بتربيتي ولعبي لكبير أفريقيا الزمالك شباب وحتى فريق أول.. ثم الجونة وأفضل فتراتي في نادى الإسماعيلي العظيم وثم الاتحاد السكندرى.. وبعدها رحلتي فى أوروبا والبداية مع الفريق الثاني لأياكس ثم أكثر من نادي هولندي مرورًا بكلاماتا اليوناني والصعود معهم.. وبعد ذلك منذ أيام قليلة تعاقدت مع الشرقية للدخان ولكن إدارة وجهاز فني لم يلتزمه بما تم الاتفاق عليه فى موقف غيراحترافى بعد نزولى مخصوص من أوروبا بعد الاتفاق معهم وتوقيع العقود".

أضاف ناصر: "لذلك قررت اعتزال كرة القدم واتخاذ مجال الإدارة والاستثمار مع أحمد عبد القادر ميدو وأتمنى من الله التوفيق".

ويجرى فريق الشرقية للدخان عددًا من التعاقدات خلال الميركاتو الصيفى الحالى من أجل المنافسة بقوة فى بطولة الدورى، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تلك الصفقات خلال الأيام المقبلة.