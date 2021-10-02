شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى اتفاقه مع معلول والسولية على تجديد عقدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تجديد عقدهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الاتفاقات المالية مع الثنائي بشأن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه الثنائي في الفترة المقبلة.

واتفق مسئولو الأهلي مع علي معلول على تفاصيل العقد الجديد الذي يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي، ليستمر مع الأهلي حتى عام 2023 ، على أن يتم الإعلان عن تجديد عقده بعد انتهاء الأجندة الدولية، في ظل تواجد اللاعب رفقة منتخب تونس حاليا استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

كما تم الاتفاق على تجديد عقد عمرو السولية لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم الحالي، لتنجح الإدارة في حسم التعاقد مع الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، للحفاظ على الاستقرار الفني وعدم تشتت اللاعبين الكبار ب التفكير في مصيرهم مع الأهلي.

وحرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى والمتواجد حالياً فى بلاده حيث يقضى إجازة هناك على الاستفسار من جهازه المعاون عن أسباب استبعاد محمد شريف ومجدى أفشة من صفوف منتخب مصر بقرار من البرتغالى كيروش قبل مواجهة ليبيا بتصفيات كأس العالم ، وأكد جهاز الأهلى لموسيمانى أن اللاعبان لا يعانيان من أي إصابة وأن قرار استبعادهم لرؤية فنية وهو الأمر الذى أثار الارتياح لدى موسيمانى لرغبته فى إراحة أفشة ومحمد شريف بسبب الإجهاد اللذان يعانيان منه بالفترة الأخيرة بسبب تلاحم المواسم.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي موقف الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق الأحمر من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي بدءا من الأحد المقبل على ملعب مختار التتش أو منحهما راحة إضافية، بعد استبعادهما من قائمة منتخب مصر النهائي لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.