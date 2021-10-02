وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي ببطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية.

ونشر نادي الزمالك إعلانا في جريدة الاهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري، من أجل الدعوة لإقامة انتخابات مجلس الإدارة، ولمدة سبعة أيام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

أوضحت الجهة الإدارية أن القرار يأتي، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود أخطاء كثيرة.

كما أن هناك العديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهه الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي أن يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.