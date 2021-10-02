الزمالك يعود من كينيا 17 أكتوبر بعد لقاء توسكر.. والمندوه رئيسًا للبعثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من كينيا يوم 17 أكتوبر الجاري بعد خوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجاري.

وتغادر بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

وسيسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

ومن جانبه ، فضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا لكينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب هناك استعدادا للقاء توسكر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يتولي حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رئاسة البعثة التي ستتوجه إلى كينيا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري.