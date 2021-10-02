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تشيلسي يقهر ساوثهامبتون في 6 دقائق

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

انتزع فريق صدارة الممتاز بشكل مؤقت، عقب فوزه على ساوثهامبتون 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من المسابقة.

وشهدت بقية المباريات تعادل مانشستر يونايتد مع إيفرتون 1/1 و وبيرنلي مع نوريتش سيتي سلبيا، وفوز ليدز يونايتد على واتفورد 1 / صفر، ووولفرهامبتون على نيوكاسل 2 / 1.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله تريفوه تشالوباه في الدقيقة التاسعة، وتعادل جيمس وارد براوس لساوثهامبتون في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84 قبل أن يسجل بت تشيلويل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد جيمس وارد براوس في الدقيقة 77.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب،مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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