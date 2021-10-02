خاص.. رابطة الأندية تحسم شكل الموسم الجديد.. وموعد القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

صرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، أن الموسم الجديد في مسابقة دوري we المصري سيلعب بنظامه المعتاد دون تغيير.

وكان أحمد دياب أعلن عن ثلاث تصورات لمسابقة الدوري في الموسم المقبل، حيث سيتم عقد جلسة اليوم السبت لحسم القرار النهائي. (طالع التفاصيل من هنا)

وقال سويلم في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت، إن رابطة المحترفين قررت إقامة الموسم الجديد بنظامه المعتاد على أن يكون الدوري مضغوط على جميع الأندية.

وكشف سويلم، أن قرعة الدوري الجديد سيكون 12 أكتوبر الجاري بعد أن قرر اتحاد الكرة في وقت سابق تأجيله إلى أجل غير مسمى.

جدير بالذكر أن أحمد دياب يتولى رئاسة رابطة المحترفين المصرية، ويأتي عماد متعب نائبًا، في المقابل يتواجد عامر حسين وخالد رفعت وشريف صالح في العضوية وصفي الدين بسيوني وثروت سويلم ممثلين لاتحاد الكرة.