تقارير إنجليزية: صلاح يطلب المساواة بـ"دي بروين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح طلب المساواة مع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وذلك في مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" اليوم السبت أن محمد صلاح قارن موقفه بدي بروين، أحد أكبر نجوم بريميرليج حاليا، والذي حصل على راتب 400 ألف إسترليني أسبوعيا، بعد تجديد عقده إبريل الماضي.

اعتمد دي بروين على تحليل البيانات من أجل اقناع مانشستر سيتي برفع قيمة راتبه خلال مفاوضات التجديد، فيما يعتمد محمد صلاح على سياسة مدير أعماله رامي عباس.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول لموسمين مقبلين، وحينها سيكون قد وصله لعام الـ31، ويبحث ليفربول في الوقت الحالي إمكانية تجديد عقد اللاعب.

وحسب تقارير سابقة فإن محمد صلاح طلب الحصول على راتب 500 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو ما لم يتم التأكيد عليه من خلال أي مصدر رسمي.

وأكد كلوب مطلع الموسم الحالي أن النادي بالفعل يتفاوض مع محمد صلاح من أجل تجديد عقده، وأكد أن تفصيل هذا الأمر لا يمكن أن تكون علنية.