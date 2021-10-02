بالفيديو.. ملخص لمسات مرموش أمام هوفنهايم.. علم مصر وأسيست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

شارك النجم المصري عمر مرموش في فوز فريقه شتوتجارت على هوفنهايم بنتيجة (3-1) في الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

صنع مرموش الهدف الأول الذذي سجله مارك-اوليفييه كيمب في الدقيقة الـ19، قبل أن يسجل كونستانتينوس مافروبانوس وروبرتو ماسيمو الهدفين الثاني والثالث لشتوتجارت في الدقيقتين 60 و81.

وتكفل ياكوب برون لارسن بهدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف هوفنهايم صاحب المركز العاشر.

وشهد اللقاء مشاركة عمر مرموش الذي بدأ في التشكيل الأساسي لشتوتجارت ولعب حتى الدقيقة الـ76 من عمر المباراة.

وهدَّد مرموش مرمى هوفنهايم بعدما استغل ارتداد الكرة بالخطأ من دفاع الفريق، ليتوغل داخل المنطقة ويحول الكرة تجاه المرمى لكنها مرت دون تشكيل خطورة.

كما ظهر علم مصر في مدرجات ملعب شتوتجارت "مرسيدس بينز آرينا" ليتلقى مرموش الدعم من الجماهير الحاضرة.

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