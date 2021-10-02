مرشحان جديدان ينضمان لسباق انتخابات مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

تقدم عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، عمرو عز مختار محمود، اليوم السبت، بأوراق ترشحه على منصب العضوية تحت السن، كما تقدم العضو أحمد عفيفي بأوراق ترشحه على منصب العضوية أيضًا.

وتتسلم اللجنة المؤقتة لإدرة نادي الزمالك، الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 2/10/2021 ولمدة ثمانٍ ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء؛ حيث يترأس لجنة تلقي الطلبات نائب مدير النادي، كمال الخولي.

وكانت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك قد تسلمت صباح اليوم أوراق الترشح الخاصة بعمر جلال هريدي علىمنصب الرئاشة، فيما تقدم كلاً من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي بأوراق ترشحهما على منصب نائب رئيس النادي.

ودعا الزمالك أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.