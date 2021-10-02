الآن | بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 2 اكتوبر 2021 في الجولة السابعة من الدوري الايطالي.

تنطلق مباراة الديربي بين يوفنتوس وتورينو على ملعب أولمبيكو دي تورينو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة يونتوس وتورينو على القناة الرسمية لرابطة الدوري الايطالي بموقع يوتيوب بصوت المعلق الرياضي الاردني الشهير خالد الغول، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة BT sport espn وقناة بين سبورت الفرنسية 1، وقناة نوفا سبورتس 4.

يحتل يوفنتوس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد أول 6 جولات برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد تورينو التاسع، والذي خسر مباراة واحدة عكس اليوفي الذي خسر في مناسبتين.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الايجابي 2/2 في المواجهة الأخيرة له أمام تورينو يوم 3 أبريل 2021، ضمن منافسات الدوري الايطالي.

وشهدت آخر 5 مباريات بين الفريقين، فوز يوفنتوس 3 مرات، وانتهاء مباراتين بالتعادل 2/2 و1/1.

ويرجع آخر فوز حققه فريق تورينو على جاره وعدوه اللدود إلى يوم 26 أبريل 2015 في إحدى مباريات الدوري الايطالي، وانتهت بنتيجة 1/2 على الملعب الأولمبي بتورينو.

تورينو 0-0 يوفنتوس

ملعب الأولمبيكو تورينو (تورينو – ايطاليا)

الدوري الايطالي (الجولة 7)

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تشكيلة تورينو اليوم: ميلينكوفيتش سافيتش – رودريجيز ريكاردو – بريمير – دافيد زيما – أولا آينا – رولاندو ماندراجورا – توماسو بوبيجا – ويلفريد سينجو – جوسيب بريكالو – ساسا لوكيتش – أنتونيو سانابريا

تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – كيليني – ماتياس دي ليخت – دانيلو – مكيني – لوكاتيلي – آدريان رابيو – بيرنارديسكي – فيديريكو كييزا – مويس كين.

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