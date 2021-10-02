- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو، المقرر لها ضمن مباريات اليوم السبت 2 اكتوبر 2021 في الجولة السابعة من الدوري الايطالي.
تنطلق مباراة الديربي بين يوفنتوس وتورينو على ملعب أولمبيكو دي تورينو في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
تنقل مباراة يونتوس وتورينو على القناة الرسمية لرابطة الدوري الايطالي بموقع يوتيوب بصوت المعلق الرياضي الاردني الشهير خالد الغول، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة BT sport espn وقناة بين سبورت الفرنسية 1، وقناة نوفا سبورتس 4.
يحتل يوفنتوس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد أول 6 جولات برصيد 8 نقاط، وهو نفس رصيد تورينو التاسع، والذي خسر مباراة واحدة عكس اليوفي الذي خسر في مناسبتين.
وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الايجابي 2/2 في المواجهة الأخيرة له أمام تورينو يوم 3 أبريل 2021، ضمن منافسات الدوري الايطالي.
وشهدت آخر 5 مباريات بين الفريقين، فوز يوفنتوس 3 مرات، وانتهاء مباراتين بالتعادل 2/2 و1/1.
ويرجع آخر فوز حققه فريق تورينو على جاره وعدوه اللدود إلى يوم 26 أبريل 2015 في إحدى مباريات الدوري الايطالي، وانتهت بنتيجة 1/2 على الملعب الأولمبي بتورينو.
تورينو 0-0 يوفنتوس
ملعب الأولمبيكو تورينو (تورينو – ايطاليا)
الدوري الايطالي (الجولة 7)
جارية الآن
تشكيلة تورينو اليوم: ميلينكوفيتش سافيتش – رودريجيز ريكاردو – بريمير – دافيد زيما – أولا آينا – رولاندو ماندراجورا – توماسو بوبيجا – ويلفريد سينجو – جوسيب بريكالو – ساسا لوكيتش – أنتونيو سانابريا
تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – كيليني – ماتياس دي ليخت – دانيلو – مكيني – لوكاتيلي – آدريان رابيو – بيرنارديسكي – فيديريكو كييزا – مويس كين.
اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يوفنتوس وتورينو رابط يلا لايف
كانت هذه تفاصيل خبر الآن | بث مباشر مشاهدة مباراة اليوم بين يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي يلا لايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.