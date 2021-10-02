تعرف على تاريخ مواجهات العراق ولبنان قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والمقرر لها في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الأولى بالمرحلة النهائية، يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري على ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر.

تضم المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 كل من «كوريا الجنوبية ولبنان والعراق وإيران وسوريا والإمارات».

ويحتل المنتخب العراقي المركز السادس في ذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية بعد تعادله مع كوريا الجنوبية ثم خسارته أمام إيران في أول جولتين مطلع شهر سبتمبر الماضي.

في المقابل يتواجد المنتخب اللبناني في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة بعد تعادله في الجولة الاولى امام منتخب الامارات، ثم خسارته امام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

يرجع عدد المواجهات المباشرة بين منتخبي العراق ولبنان قبل لقائهم في المرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم 2022 الى 13 مباراة في جميع المسابقات (رسمية وودية)، حقق أسود الرافدين الفوز في 7 مباريات، بينما فاز منتخب الأرز في مباراة واحدة، وتعادل المنتخبين في 5 مباريات.

ويعود أول لقاء جمع بين المنتخبين الى عام 1964 عندما ألتقيا في كأس العرب الثانية وفاز منتخب العراق وقتها بهدف دون مقابل، وكان آخر لقاء بينهما عام 2019 في بطولة اتحاد الغرب وفاز أسود الرافدين بهدف نظيف.

يذكر ان المنتخب اللبناني لم يحقق من قبل أي فوز على نظيره العراقي في أي مباراة رسمية، والفوز الوحيد الذي حققه كان في لقاء ودي عام 2012.

تاريخ مواجهات العراق ولبنان قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

1- كأس العرب الثانية (18-11-1964) – العراق 1-0 لبنان

2- الألعاب العربية الرابعة (1965) المجموعات – العراق 0-0 لبنان

3- كأس العرب الثالثة (1-4-1966) المجموعات – العراق 0-0 لبنان

4- كأس العرب الخامسة (11-7-1988) المجموعات – العراق 0-0 لبنان

5- الألعاب العربية (27-8-1999) الدور الثاني – العراق 4-0 لبنان

6- بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى (23-5-2000) المجموعات – العراق 2-1 لبنان

7- كأس آسيا في لبنان (15-10-2000) المجموعات – لبنان 2-2 العراق

8- مباراة دولية ودية (8-2-2006) – العراق 1-0 لبنان

9- مباراة دولية ودية (22-1-2012) – لبنان 1-0 العراق

10- كأس العرب (24-6-2012) المجموعات – العراق 1-0 لبنان

11- مباراة دولية ودية (8-10-2013) – لبنان 1-1 العراق

12- مباراة دولية ودية (26-8-2015) – لبنان 2-3 العراق

13- بطولة اتحاد غرب آسيا (30-7-2019) المجموعات – العراق 1-0 لبنان

14- تصفيات كأس العالم 2022 (7-10-2021) المرحلة الثالثة – العراق ؟-؟ لبنان

15- تصفيات كأس العالم 2022 (1-2-2022) المرحلة الثالثة – لبنان ؟-؟ العراق