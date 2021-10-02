البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الريان والاهلي يلا شوت ببطولة الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الريان والاهلي في بطولة الدوري القطري QNB للنجوم، والمقرر لها اليوم السبت 2 أكتوبر.

تنطلق مباراة الريان والاهلي على ملعب حمد بن خليفة في العاصمة الدوحة، عند الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل مباراة الريان والاهلي على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري، وتنقل على قناة الكأس القطرية الأولى بصوت المعلق احمد الطيب.

يدخل نادي الريان مباراة اليوم دون الثنائي المنضم حديثًا لصفوفه «ستيفن نزونزي وخاميس رودريجيز» بسبب عدم الجاهزية نظرًا لغيابهما عن الملاعب منذ فترة طويلة.

ويتسلح نادي الاهلي الدوحة بالمغربي سفيان بوفتيني في الخطوط الخلفية، والباراجوياني هيرنان بيريز في خط الهجوم جنبًا إلى جنب النيجيري باتريك إيزي فريداي.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز الأول له في منافسات الدوري القطري QNB هذا الموسم 2022/2021، حيث تعادلا في 3 مباريات وخسرا مباراة واحدة.

ويحتل أهلي الدوحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الريان التاسع، والذي اهتزت شباكه تحت قيادة مدربه الفرنسي الشهير لوران بلان بـ 9 أهداف في 4 جولات، بينما أُهتزت شباك الاهلي بهدفين فقط.

وانتهت آخر 5 مواجهات مباشرة بين الفريقين في منافسات الدوري القطري، بفوز الريان في 4 مناسبات بنتائج 1/4 و1/صفر و2/صفر و1/3، وانتهت مباراة بالتعادل الايجابي 1/1.

ويرجع آخر فوز حققه فريق أهلي الدوحة على الريان لتاريخ 7 ديسمبر 2017 بنتيجة 2/صفر، وسجل الثنائية محمد مونتاري وعلي أحمد قدري.

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