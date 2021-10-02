تعرف على تاريخ المواجهات بين الجزائر والنيجر قبل المباراة في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تلعب يوم 8 أكتوبر على الساعة 21:00 بتوقيت الجزائر، 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الأولى في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، بجانب النيجر و وبوركينا فاسو و جيبوتي.

وافتتح رجال جمال بلماضي المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز 0/8 على جيبوتي، قبل التعثر في الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو والتعادل 1/1 في المباراة التي أقيمت في مراكش.

من جهته، خسر منتخب النيجر مباراته الأولى في المجموعة الأولى على أرضه أمام بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية أمام جيبوتي 2/4، ليجمع 3 نقاط من مبارتين.

ويتصدر محاربي الصحراء جدول ترتيب المجموعة الأولى من المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط، مناصفة مع منتخب بوركينا فاسو، فيما يحتل منتخب النيجر المركز الثالث بثلاث نقاط، ويأتي منتخب جيبوتي رابعاً، برصيد خالي من النقاط.

تاريخ مواجهات الجزائر والنيجر قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

إلتقى منتخب الجزائر مع نظيره من النيجر في 5 مواجهات سابقة، منها 4 في تصفيات كأس العالم و مباراة واحدة كانت ودية.

وحقق محاربي الصحراء الفوز في 4 مواجهات على حساب نظيره من النيجر، فيما فاز هذا الأخير في مباراة واحدة.

وكانت أول مباراة بين الخضر و منتخب النيجر في تاريخ 1 مايو 1981، ضمن تصفيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، وانتهت بفوز الجزائر برباعية نظيفة.

والتقى المنتخبان بعد ذلك ضمن نفس التصفيات في مباراة الإياب، وحقق النيجر فوزه الوحيد على حساب الجزائر بهدف نظيف، وأقيمت المباراة يوم 31 مايو 1981.

وعادت القرعة لتضع منتخب النيجر أمام منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم 2006 في ألمانيا، وحقق خلالها محاربي الصحراء الفوز ذهاباً بهدف نظيف خارج أرضه، وعاد وفاز بسداسية نظيفة في مباراة الإياب في الجزائر.

وأقيمت آخر مباراة بين المنتخبين يوم 26 مايو 2012 في لقاء ودي، وانتهى بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي لعبت على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية تحديداً.