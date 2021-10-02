تاريخ مواجهات عمان واستراليا قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين عمان واستراليا في جميع المسابقات، قبل مباراة تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة الثالثة في المرحلة النهائية، التي ستقام على استاد خليفة الدولي في قطر.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

ويتواجد عمان واستراليا ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «السعودية، اليابان، فيتنام، الصين»، وفاز الخناجر في أول مباراة أمام اليابان، وخسر ضد السعودية، بينما فاز الكانجرو على الصين وفيتنام.

تاريخ مواجهات عمان واستراليا

اصطدم منتخب عمان بنظيره الاسترالي في 9 مباريات بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الكانجرو في 5 مناسبات، مقابل انتصار وحيد للخناجر، فيما سيطر التعادل على 3 لقاءات.

التقى المنتخبين في 4 مناسبات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، كانت جميعها في نسخة 2014، ففي المرحلة الثالثة (مجموعات)، فازت استراليا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الذهاب، وفي العودة حقق المنتخب العماني انتصاره التاريخي الأول والوحيد بهدفٍ دون رد سجله النجم عماد الحوسني.

وتجدد اللقاء بين عمان واستراليا في نفس النسخة ولكن بالمرحلة النهائية (مجموعات)، وسيطر التعادل السلبي على مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا في الإياب بنتيجة (2-2).

أما في تصفيات كأس أمم آسيا تواجه المنتخبين مرتين فقط في نسخة 2011، وتمكن المنتخب الاسترالي من تحقيق الانتصار ذهابًا بهدف دون رد، وكرر الأمر ذاته في الإياب ولكن بنتيجة (2-1).

وتقابل منتخب عمان مع استراليا في دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا مرتين، الأولى في نسخة 2007، والثانية في نسخة 2015، وسيطر التعادل في المباراة الأولى، بينما فاز الكانجرو في الثانية.

وتعد المباراة الودية الوحيدة في تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين والتي أقيمت في عام 2018 هي الظهور الأخير، وفاز منتخب استراليا بخماسية نظيفة على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي في الإمارات.