تشكيلة يوفنتوس الأساسية في مباراة اليوم أمام تورينو..استمرار غياب ديبالا وموراتا

تعرف على تشكيلة يوفنتوس الأساسية في مباراة اليوم أمام تورينو، ضمن مباريات الجولة 7 من الدوري الايطالي، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي الكبير في تورينو، بداية من الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

تنفس فريق ماسيمليانو أليجري الصعداء في الأسابيع الأخيرة، وحقق الفوز في آخر مبارتين له في الدوري، وأكد ذلك بالفوز على حامل لقب دوري أبطال أوروبا تشيلسي وسط الأسبوع في تورينو.

ويدخل أليجري مباراة اليوم في ديربي تورينو بالبولندي تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دانيلو، ودي ليخت، وكيليني وأليكس ساندرو.

وفي وسط الميدان، دفع مدرب السيدة العجوز بالثلاثي وينستون ماكيني، ومانويل لوكاتيلي، وأدريان رابيو.

وفي المقدمة، يعتمد المدير الفني لنادي يوفنتوس في مباراة اليوم على الثلاثي فريدريكو كيزا، وبرنارديسكي، ومويس كين لقيادة هجوم البيانكونيري.

بالنسبة لغيابات يوفنتوس في مباراة اليوم، يستمر غياب المهاجمين باولو ديبالا و ألفارو موراتا عن الفريق، بالإضافة إلى آرون رامزي، فيما استعاد أليجري خدمات البرازيلي آرثور ميلو و مواطنه كايو جورج.

تشكيلة يوفنتوس الأساسية في مباراة اليوم في ديربي تورينو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو، دي ليخت، كيليني، أليكس ساندرو

خط الوسط: وينستون ماكيني، لوكاتيلي، أدريان رابيو

خط الهجوم: كييزا، برنارديسكي، مويس كين