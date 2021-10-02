 إيفرتون يُجبر مانشستر يونايتد على التعادل في "أولد ترافورد"

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مواجهة مانشستر يونايتد أمام ضيفه إيفرتون بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح الفرنسي أنطوني مارسيال التسجيل للـ"يونايتد" في الدقيقة 43 ثم أدرك أندروس تاونسيند التعادل للضيوف في الدقيقة 65.

ورفع يونايتد رصيده إلى 14 نقطة بالتساوي مع إيفرتون، فيما يتصدر بالرصيد عينه ليفربول الذي يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب (13 نقطة) الأحد في موقعة منتظرة.

وأراح مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن كشف ضرورة تخفيف العبء عليه في بعض المباريات بسبب تقدّمه في العمر (36 عاماً)، برغم تألقه وتسجيله لأهداف حاسمة منذ قدومه من يوفنتوس الإيطالي. وشارك الـ"دون" في الشوط الثاني دون أن ينجح بادراك الشباك.

وكان الفوز الأخير في الوقت القاتل بهدف رونالدو ضد فياريال الإسباني (2-1) في دوري أبطال أوروبا، قلّص الضغوط على سولشار.

على ملعب "أولد ترافورد"، سيطر يونايتد بداية مع محاولات مرتدة لإيفرتون، لكن كرة المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني كانت الأخطر أبعدها ببسالة الحارس جوردان بيكفورد (21).

صدّ بعدها الإسباني دافيد دي خيا رأسية مميزة للاعب إيفرتون ديماراي غراي (33).

وقبل قليل من نهاية الشوط الأول، منح مارسيال التقدم ليونايتد بتسديدة يمينية صاروخية من داخل المنطقة بعد جملة فنية رائعة وتمريرة من البرتغالي برونو فرنانديش.

وشهد الشوط الثاني، دخول رونالدو وسانشو في الدقيقة 57 بدلاً من مارسيال وكافاني، لتكون المشاركة الرقم 200 لرونالدو في الدوري الإنكليزي الممتاز.

لكن ايفرتون، المفتقد للبرازيلي ريشارليسون ودومينيك كالفرت لوين المصابين، عادل بمرتدة سريعة ومساهمة رائعة على الجهة اليسرى من النفاثة ديماراي غراي ثم الفرنسي عبدولاي دوكوريه وصلت على إثرها كرة سانحة إلى أندروس داخل المنطقة سددها أرضية إلى يمين دي خيا (65).

وفيما انكبّ لاعبو يونايتد لاستعادة التقدم، خطف إيفرتون هدفاً عبر الكولومبي يري مينا ألغاه الحكم لاحقاً بداعي التسلل (85)، لتنتهي المباراة بالتعادل.

