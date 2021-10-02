أهداف مباراة مان يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

استضاف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون في اختبار صعب ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



وشهدت المباراة جلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في بداية المباراة، قبل أن يدفع به مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وتقدم مان يونايتد ضد إيفرتون بهدف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر تصويبة قوية من مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال.

لكن إيفرتون نجح في معادلة النتيجة عن طريق أندروس تاونسيد بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 75، ليصطاد الأخير شباك الشياطين الحمر في أولد ترافورد للمباراة الثانية على التوالي.

وانتهت بالمباراة بالتعادل 1-1، ليتعثر مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على ملعبه في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته في الجولة السادسة أمام أستون فيلا بهدف دون رد.

ورغم التعادل، تقدم مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بوصوله للنقطة 14 بالتساوي مع إيفرتون (الثالث) وليفربول، المتصدر، الذي يتقدم عليهما بفارق الأهداف.