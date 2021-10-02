الدوري المغربي.. فريق الرجاء يواجه نظيره نهضة بركان مساء الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخطف ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء الأضواء في الجولة الخامسة من الدوري المغربي، حين يواجه فريق الرجاء نظيره نهضة بركان مساء الأحد.



ويحتل فريق الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي، بفارق الأهداف خلف الوداد برصيد 12 نقطة وبالعلامة الكاملة لكل منهما.

ويستضيف فريق الرجاء نظيره نهضة بركان، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المغربي، مساء الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن تُنقل مباراة الرجاء ونهضة بركان عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية.

يُذكر أن نهضة بركان يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 4 نقاط.