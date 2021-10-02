بايرن ميونخ يخوض آخر مبارياته في الدوري الألماني قبل فترة التوقف الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض بايرن ميونخ آخر مبارياته في الدوري الألماني قبل فترة التوقف الدولي، عندما يستقبل آينتراخت فرانكفورت، مساء يوم الأحد.



الفريق البافاري يسعى لتحقيق فوزه العاشر على التوالي بكافة البطولات، تحت قيادة مدربه الألماني الشاب جوليان ناجلسمان.

ودخل ناجلسمان التاريخ بعدما أصبح أول مدرب يستهل مسيرته مع بايرن بالفوز في أول 9 جولات من أصل 10 خاضها بمختلف البطولات.

المباراة ستقام في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من البوندسليجا.

ويحتل بايرن صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يحل فرانكفورت بالمرتبة الـ14 برصيد 5 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز الهبوط.

بعدما تخلت شبكة "بي إن سبورتس" عن شراء حقوق البث التليفزيوني للبوندسليجا، لم تستطع أي محطة عربية الظفر به حتى الآن.

لهذا السبب، لن تتمكن الجماهير العربية والمتواجدين بمنطقة الشرق الأوسط مشاهدة المباراة عبر أي شاشة عربية.

ويتم بث مباريات "بوندسليجا" عبر بعض القنوات الأجنبية مثل Sky Sports UK.