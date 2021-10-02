مانشستر يونايتد يفشل في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز للجولة الثانية على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز للجولة الثانية على التوالي وذلك بتعادله مع إيفرتون 1-1 (السبت).



وأقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد بالجولة السابعة، وذلك بعدما شهد معقل الشياطين الحمر سقوط الفريق الأسبوع الماضي بهدف دون رد على يد ضيفه أستون فيلا، ليهدر 5 نقاط في مباراتين متتاليتين على ملعبه بالدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة جلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في بداية المباراة قبل أن يدفع به مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

تقدم مان يونايتد بهدف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر تصويبة قوية من مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال، لكن إيفرتون نجح في معادلة النتيجة عن طريق أندروس تاونسيد بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 75، ليصطاد الأخير شباك الشياطين الحمر في أولد ترافورد للمباراة الثانية على التوالي.

وفي ظل سعي أصحاب الأرض نحو التقدم مجددا، أطلق ياري مينا رصاصة الرحمة عليهم بهدف قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق، لكن تقنية الفيديو أظهرت تسلل المدافع الكولومبي وألغى الحكم الهدف.

وجاء هدف يونايتد الأول من صناعة البرتغالي برونو فرنانديز، الذي وصل إلى 20 تمريرة حاسمة منذ ظهوره الأول في البريميرليج، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.

وللمباراة التاسعة على التوالي في ملعبه، يستقبل يونايتد هدفا على الأقل في البريميرليج، وهي أطول سلسلة له بدون شباك نظيفة منذ فبراير/ شباط 1971، حينما اهتزت شباكه في 10 مباريات متتالية.

ورغم التعادل، قفز مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزيي مؤقتا بوصوله للنقطة 14 بالتساوي مع إيفرتون (الثالث) وليفربول، المتصدر، الذي يتقدم عليهما بفارق الأهداف.