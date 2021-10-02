الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض ريال مدريد آخر مبارياته في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي عندما يواجه نظيره إسبانيول خارج أرضه.



ويسعى رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمداواة جراحهم بعد الهزيمة المفاجئة على يد شيريف تيراسبول المولدوفي بنتيجة 1-2 في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

الفريق الملكي يدخل المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الـ14 برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع بتوقيت أبوظبي، على ملعب "باور".

ستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي تملك حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستذيع الشبكة مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد عبر قناة "beIN Sports HD 1".