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الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يحل ضيفا على نظيره رين بملعب روازون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

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يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره رين بملعب روازون بارك في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

 

ويأمل الأرجنتيني ليونيل نجم باريس سان جيرمان في تسجيل أول أهدافه بالدوري الفرنسي خلال المباراة المنتظرة، بعدما كسر نحسه مع الفريق في الجولة الثانية من الأسبوع الماضي بإحراز أول هدف معه بطرييقة رائعة في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين ظهر الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت أبوظبي.

 

ويسعى رفاق ليونيل ميسي إلى مواصلة تألقهم المحلي بتحقيق الفوز التاسع على التوالي، بينما يريد رين تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد التعادل 1-1 مع بوردو في الجولة الماضية.

 

ستتولى شبكة بي إن سبورتس عملية بث مباراة رين وباريس سان جيرمان على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق المذيع جواد بدة.

 

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، فيما يحل رين في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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