الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يحل ضيفا على نظيره رين بملعب روازون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على نظيره رين بملعب روازون بارك في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.



ويأمل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في تسجيل أول أهدافه بالدوري الفرنسي خلال المباراة المنتظرة، بعدما كسر نحسه مع الفريق في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي بإحراز أول هدف معه بطرييقة رائعة في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين ظهر الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت أبوظبي.

ويسعى رفاق ليونيل ميسي إلى مواصلة تألقهم المحلي بتحقيق الفوز التاسع على التوالي، بينما يريد رين تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد التعادل 1-1 مع بوردو في الجولة الماضية.

ستتولى شبكة بي إن سبورتس عملية بث مباراة رين وباريس سان جيرمان على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD 2، بتعليق المذيع جواد بدة.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، فيما يحل رين في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط.