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الصحة: إطلاق تطبيق إلكتروني للكشف عن موقف المواطنين من تلقي لقاح كورونا

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لدخول المدارس، حيث تم إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس والتي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code مجانا لجميع طلاب الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى إطلاق التطبيق الإلكتروني "Egypt Health Passport"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مع تعميم نسخة توضيحية لطريقة وآلية عمل التطبيق في الكشف عن موقف المواطنين من تلقي اللقاح، وإرسالها لمجلس الوزراء وكل من وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتنمية المحلية؛ تمهيدا لاستخدام التطبيق في كافة أماكن العمل والمؤسسات التي تتطلب ذلك.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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