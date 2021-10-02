موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء متأثرا بتعادله مع برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج 3-3، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول بـ14 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ميلنر ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، جونز، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو، ماني

تشكيل السيتي

إيدرسون

كانسيلو - روبين دياز - إيمريك لابورت - كايل والكر

بيرناردو سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

جاك جريليش - فيل فودين - جابرييل جيسوس

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1، بتعليق: عصام الشوالي.