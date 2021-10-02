مفاوضات التجديد.. أشرف بن شرقي يثير أزمة «جديدة» في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - اعتذر الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن عقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال الأيام الماضية، للتفاوض حول تمديد عقده مع القلعة البيضاء والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وطلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك من أشرف بن شرقي، عقد جلسة معه عقب نهاية معسكر الإعداد الأخير والذي أقيم بمدينة برج العرب في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد، لاستكمال جلسة التفاوض حول تمديد عقده مع القلعة البيضاء في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

واعلنت موقع «الوطن سبورت» من مصدر داخل القلعة البيضاء، رفض أشرف بن شرقي عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك عقب نهاية معسكر برج العرب، بعد أزمة رفض خوض اللاعبين إحدى تدريبات الفريق عقب نهاية المعسكر بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، قبل أن تتم حل الأزمة في اليوم التالي، ليخوض الفريق مرانا واحدا فقط قبل مواجهة بيراميدز الودية الأخيرة.

وأبلغ بن شرقي مسؤولي الزمالك بضرورة سفره للمغرب عقب مواجهة بيراميدز الودية للانضمام لمعسكر منتخب بلاده مباشرة؛ استعدادا لمواجهتي غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها 2022 بقطر، مما منع عقد جلسة حسم ملف تمديد العقد.



وقال مصدر مقرب من أشرف بن شرقي رفض الجناح الدولي فكرة التراجع عن شرطه بوضع شرط جزائي في عقده بقيمة 500 ألف دولار يسمح له بالرحيل عن القلعة البيضاء حال تلقيه عرضا من أي ناد خارج مصر، الأمر الذي رفضته اللجنة المكلفة بإدارة النادي رغم الاتفاق على مدة العقد والتفاصيل المالية المنتظر الحصول عليها.

وأشارت مصادر إلى تفاقم أزمة أشرف بن شرقي مع الزمالك، بسبب رفض اللاعب التنازل عن وضع الشرط الجزائي في عقده، فيما تتمسك اللجنة المكلفة بإدارة النادي بزيادة قيمة الشرط الجزائي ليصل لمليوني ونصف المليون دولار.