شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب من جهاز الأهلى إعداد تقرير عن اللاعبين الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، سامى قمصان المدرب العام للمارد الأحمر بإعداد تقرير عن مشاركات اللاعبين الدوليين خلال فترة الأجندة الدولية الحالية سواء المصريين مع الفراعنة أو الأجانب فى صفوف منتخبات بلادهم، ويدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خوض مباراتين وديتين قبل رحلة النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الأهلي مباراة دية مع فريق الغابة الثلاثاء الماضي فاز فيها الأحمر بسباعية نظيفة بمشاركة البدلاء وغير الصاعدين.

على صعيد متصل، فتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع السفارة المصرية بالنيجر من أجل الترتيب لمباراة المارد الأحمر أمام فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى بطولة أفريقيا.

ويستهل الأهلى مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر يوم 16 أكتوبر فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالنيجر من أجل معرفة عدة أمور خاصة بالرحلة والأجواء، وملعب المباراة وفندق الإقامة والطقس وملاعب التدريب غيرها من ترتيبات المباراة.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقريرا عن بطل النيجر من أجل معرفة منافسه من خلال تقطيع محلل الأداء الفيديوهات الخاصة بشرح طريقة لعب الفريق المنافس، وكذلك طريقته فى تحضير الهجمة والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى تقطيع للفيديوهات أثناء وضعية الدفاع وكذلك وضعية الهجوم، والتعرف على أبرز اللاعبين في صفوف الفريق المنافس.

ويرغب موسيمانى فى الوقوف على عناصر القوة والضعف فى صفوف بطل النيجر قبل السفر إلى نيامى لمواجهة الحرس الوطنى وتحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة الذهاب قبل خوض موقعة الإياب بالقاهرة.