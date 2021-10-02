شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة لنجوم الأهلى تثير الشكوك حول استبعاد أفشة وشريف من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مفاجأة من العيار الثقيل بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف ثنائي الأهلي من قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، يومي الجمعة والاثنين المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة بالمجموعة التي يحتل فيها منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف ليبيا المتصدر بـ6 نقاط من انتصارين على الجابون وأنجولا.

وخاض كيروش تجربة ودية وحيدة مع الفراعنة أمام ليبيريا حسمها المنتخب بهدفين للمستبعد محمد شريف، قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية لمواجهتي ليبيا.

وأثار المدرب الجديد الجدل باستبعاد هداف الدوري ودوري الأبطال في الموسم الماضي ومعه أحد أهم صناع اللعب عن القائمة التي ستخوض مباراتين مهمتين في مشوار التأهل إلى مونديال قطر، ولم يعلن كيروش أو أي فرد في جهازه المعاون أسباب استبعاد الثنائي، في الوقت الذي انتشرت فيه تسريبات على لسان مصادر بالجهاز الفني واتحاد الكرة تؤكد أن الاستبعاد تم بناءا على قياسات بدنية أثبتت حاجة شريف وأفشة للراحة، وهو ما دفع المدير الفني لإعلان القائمة دون وجود الثنائي.

وبدا التسريب مقنعًا في الدقائق الأولى خاصة وأن أفشة وشريف كانا أهم ركائز تشكيلة موسيماني في آخر موسمين ولعبا دورًا بارزًا في التتويج بآخر نسختين من دوري الأبطال، واستبعادهما بداعي الإجهاد قد يكون مقنعًا قبل مراجعة أرقام لاعبي الأهلي المنضمين للقائمة النهائية للفراعنة أمام ليبيا والتي تضم 6 لاعبين وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية، ويعانون نفس معاناة الثنائي المستبعد.

ويعد أفشة أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في عدد الدقائق بالموسم المنتهي الذي نافس فيه على 5 بطولات محلية وقارية وعالمية لكنه لا يبتعد بفارق كبير عن باقي نجوم الأهلي المتواجدين بمعسكر الفراعنة حيث جاءت أرقامهم كالتالي..

أفشة 3984 دقيقة

محمد الشناوي 3945 دقيقة

عمرو السولية 3425 دقيقة

أيمن أشرف 3352 دقيقة

محمد شريف 3073 دقيقة

في الوقت نفسه، أعلن كارلوس كيروش عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل للحديث عن القائمة وبالتأكيد الرد على تساؤلات الجميع حول استبعاد أفشة وشريف من القائمة، وحال التأكيد على أن السبب هو الإجهاد، فمن المنطقي أن يفسر أيضًا سبب وجود الشناوي والسولية وأيمن أشرف أصحاب دقائق اللعب التي تخطت شريف في الموسم الماضي.