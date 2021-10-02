7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ، كيروش يعلن قائمة كأس العرب المبدئية.. عودة أفشة وشريف وضم حجازى ودونجا.



كيروش يعلن قائمة كأس العرب المبدئية.. عودة أفشة وشريف وضم حجازى ودونجا

أرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.

أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ

شهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء. طلعت يوسف يرفض التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين فى الإسماعيلى رفض طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.

بدأت إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.