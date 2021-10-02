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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ، كيروش يعلن قائمة كأس العرب المبدئية.. عودة أفشة وشريف وضم حجازى ودونجا.
كيروش يعلن قائمة كأس العرب المبدئية.. عودة أفشة وشريف وضم حجازى ودونجا
أرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها.
أجاى يثير أزمة فى الأهلى وقرار مفاجئ من سيد عبد الحفيظ
شهدت الأيام الماضية أزمة كبرى أثارها النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي مع إدارة النادي وجهاز الكرة بسبب غضب اللاعب من حسم موقفه ومصيره مع القلعة الحمراء.
طلعت يوسف يرفض التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين فى الإسماعيلى
رفض طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.
بدأت إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر في تلقي طلبات الترشح للانتخابات المقبلة حيث تم الإعلان أمس بشكل رسمي عن دعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.
عمر هريدي يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة نادى الزمالك
تقدم عمر هريدي، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك وذلك من خلال المحامي والمندوب الخاص به، وذلك في اللجنة التي تعمل في الوقت الحالي لاستقبال طلبات المرشحين، ويحرص الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك على التواجد لمتابعة سير عملية تلقي طلبات المرشحين.
موسيمانى يجهز محمد محمود ببرنامج بدنى فى الأهلى خلال فترة التوقف
طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادى الاهلى من معاونيه وضع برنامج بدني خاص لمحمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر، من أجل رفع كفاءة اللاعب البدنية، بعدما ظهر تأثر اللاعب سلبا بطولة فترة غيابه عن الملاعب لمدة عامين بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وحاجة اللاعب لإجراء تدريبات إضافية من أجل استعادة فورمة المباريات المفقودة.
الأهلي يفاضل بين العروض المقدمة لاستعارة لاعبيه الشباب قبل غلق باب القيد
يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة عروض مقدمة للاعبي الفريق الأحمر الشباب سواء العائدين من الإعارات أو المتواجدين مع الفريق الأول حاليا، من أجل حسم ملف اللاعبين في الوقت الحالي، لاسيما مع صعوبة حصولهم على فرصة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في القائمة، ولرغبة الجهاز الفني في إعارتهم من أجل الحصول على فرصة المشاركة وإعادة تقييمهم بعد نهاية الموسم المقبل.