شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عروض علي معلول وتجديد عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الأخيرة أنباء متضاربة حول مصير على معلول ظهير أيسر فريق النادى الأهلى فى القلعة الحمراء بعدما ذهب البعض إلى أن هناك خلافاً بين اللاعب والنادى بشأن تجديد عقد اللاعب.

فى التقرير التالى نلقى الضوء على موقف علي معلول مع الأهلى والعروض التى تلقاها وكذلك مستبقله مع النادي.

س: ما هى حقيقة العروض التى تلقاها علي معلول مؤخراً؟

ج: الفترة الماضية بل وطوال فترة تواجده فى النادى الأهلى تلقى على معلول العديد من العروض الخارجية وتحديداً من الخليج ومنها عروض تصل قيمتها لأضعاف ما يحصل عليه اللاعب فى الأهلي.

س: ما هو موقف علي معلول من هذه العروض؟

ج: الدولى التونسى رفض النظر لهذه العروض ولم يتحدث مع مسئوليها، وفتح باب المفاوضات مع الأهلى بشأن تجديد عقده.

س: ماذا عن تطورات مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي؟

ج: هناك إتفاق تام على التجديد وأسفرت المفاوضات الأخيرة بين الطرفين على تجديد على معلول موسمين بجانب الموسم المقبل ليستمر بقاء الدولى التونسى مع الأهلى لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

س: هل حدث خلاف بين الأهلى ومعلول بشأن تجديد المقابل المالى لتجديد عقد اللاعب؟

ج: حدث هذا فعلاً لكن بشكل بسيط وغير مُبالغ فيه ولم يكن الخلاف جذرياً..فقد طلب مليون و400 ألف دولار فى الموسم فيما بدأ الأهلى عرضه المالى بمليون و100 ألف دولار إلى أن توصل الطرفين إلى حل وسط أسفر عن إتفاق تام على التجديد.

س: متى سيُعلن الأهلى تجديد عقد معلول؟

ج: حسب المعلومات الواردة من الأهلي، فإن إعلان تجديد عقد معلول مسألة وقت .. وقد يتم عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب بلاده الحالى وقد يتم قبلها لكن المؤكد أنه سيتم فى غضون أيام.