شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور لمقر رابطة الأندية المحترفة بعد الانفصال عن اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أول صور للمقر الذى اتخذته رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بعد انفصالها عن اتحاد الكرة حيث تتولى الرابطة إدارة الدورى الجديد بشكل كامل.



الاندية



الرابطة



الرابطة

وتعقد رابطة الأندية اجتماعا مهما حاليا بمقرها الجديد، لحسم شكل الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري بعد عرض أكثر من تصور على الأندية خلال الأيام الماضية.

وتتجه رابطة الأندية لاقرار الدوري الجديد بشكله الطبيعى ، من دورين بعد رفض أغلب الأندية تغيير شكل الدوري واقامته من مجموعتين او من دور واحد، على أن يتم ضغط المباريات بشكل كبير في جدول الدوري الجديد.